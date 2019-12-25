Гатчина может навсегда остаться областной столицей

Статус будет закреплен в Уставе 47-ого региона.

До конца 2020 года Гатчина обретет официальный статус столицы 47-ого региона. Соответствующее положение войдет в областной Устав. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Администрация планирует полностью переехать в город к 2022 году. Отметим, что место празднования Дня образования Ленинградской области будет определяться по результатам конкурса.

До последнего времени за столицей региона не был закреплен конкретный населенный пункт. Вместо этого проводился ежегодный конкурс, в результате которого этот статус варьировался между городами. Так, в 2018 году главным городом Ленинградской области был Выборг, а в 2019 – Бокситогорск.

Сейчас статус столицы носит Всеволожск. В связи с ограничениями во время эпидемии, перенос будет осуществлен только в 2021 году.

Ранее мы рассказали о том, что Гатчинском районе началась выездная вакцинация от гриппа.

Фото: ВКонтакте / gatchina.palace