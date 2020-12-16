Музей-заповедник "Гатчина" сможет принимать до 1 млн посетителей в год

Сейчас в Гатчинском дворце идут реставрационные работы.

Столичный статус Гатчины приведёт в одноимённый государственный музей-заповедник больше посетителей. Об этом рассказал директор ГМЗ "Гатчина" Василий Панкратов, сообщает 78.ru.

Василий Панкратов заявил, что они смогут принимать до миллиона посетителей в год. К тому же пандемия не повлияла на реставрационные работы в Гатчине.

В этом году мы совершили настоящий прорыв — осенью открыли комнаты Николая I. Василий Панкратов, директор ГМЗ "Гатчина"

Сейчас работы ведутся в Арсенальном зале — самом большом зале Гатчинского дворца.

Фото: ВК/ Гатчинский дворец