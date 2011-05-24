Белорусское ТВ показало видео с российским бойцом Алексеем Кудиным

Чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Кудина недавно экстрадировала в Беларусь.

На видео, распространенном телеграм-каналом "Желтые сливы" и госканалом ОНТ, Кудин заявил, что поддерживает политику действующей белорусской власти.

По его словам, правоохранительные органы Беларуси "занимаются наведением порядка в стране".

Кудин заявил, что он "жив-здоров" и находится в СИЗО № 1 Минска. Он добавил, что готов понести наказание и "искупить свою вину".

Напомним, что в Беларуси на Кудина завели уголовное дело о сопротивлении сотруднику милиции на акции протеста в Молодечно в августе 2020 года. В январе 2021 года спортсмена задержали в Москве по запросу Беларуси. 22 июля его экстрадировали в Минск.

Ранее Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ценам на углеводороды.

Видео: Telegram / ONT NEWS