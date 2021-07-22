Лукашенко рассказал о переговорах с Путиным по ценам на углеводороды

Глава Белоруссии оценил рыночные отношения с Россией.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о переговорах с российским коллегой Владимиром Путиным по ценам на углеводороды. По словам политика, во время его общения с главой РФ в Петербурге обсуждался вопрос ценообразования на ресурс на 2022 год. Информацией глава республики поделился с арабским телеканалом Sky News Arabia. Позже телеверсия вышла на канале "Беларусь 1".

Договорились по ценообразованию на углеводороды, которые мы у них покупаем, по продажам нашей продукции на российском рынке, притом мы, чтобы вы знали, Россию не просим покупать все, что мы производим. Даже вопрос так не стоит. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

Политик рассказал Путину о том, что Минск готов на основе рыночных отношений торговать в стране услугами и продуктами, которые исключительно необходимы в РФ, а также теми, которые страна не производит самостоятельно или производит в недостаточном количестве. Итог переговоров Лукашенко оценил как "блестяще", так как это был разговор между президентами очень близких и братских государств.

Лукашенко заявил о "красных линиях" в отношениях России и Белоруссии.

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