Лукашенко заявил о "красных линиях" в отношениях России и Белоруссии

Он отметил, что оборона, безопасность Беларуси и России — это дело святое.

Президент Александр Лукашенко заявил, что у Белоруссии и России по определенным вопросам бывают споры и претензии. Однако, по его словам, существуют "красные линии", которые они никогда не переходили.

И оборона, безопасность Беларуси и России — это дело святое. Поэтому главное внимание было уделено этому вопросу на этих переговорах, — сказал Лукашенко.

Он отдельно подчеркнул, что вопросам обороны уделяется особое внимание на переговорах с Владимиром Путиным.

Ранее Лукашенко сказал, что страны ЕС ведут гибридную войну против Белоруссии, России и Китая. По его словам, этим они увеличивают риск возникновения третьей мировой войны.

Видео: YouTube / АТН: новости Беларуси и мира