Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий

Градоначальник пробудет под стражей до 13 января 2021 года.

Мэра Томска Ивана Кляйна арестовали за превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Собеседник агентства подчеркнул, что для Кляйна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до начала следующего года. В пресс-службе СК РФ отметили, что следователи предъявили мэру обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Глава региона свою вину не признал.

Судебное заседание состоялось без слушателей и посторонних лиц. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе. Защита требовала допустить в судебное заседание депутатов гордумы, главного редактора местной газеты и директора НИИ для личного поручительства. Суд удовлетворил ходатайство.

Ранее мы сообщили, что в Минске начались первые задержания протестующих.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации