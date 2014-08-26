Суд арестовал мэра Томска по делу о превышении полномочий

Мэра Томска Ивана Кляйна арестовали за превышение полномочий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Собеседник агентства подчеркнул, что для Кляйна избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до начала следующего года. В пресс-службе СК РФ отметили, что следователи предъявили мэру обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ. Глава региона свою вину не признал.
Судебное заседание состоялось без слушателей и посторонних лиц. Это связано с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в городе. Защита требовала допустить в судебное заседание депутатов гордумы, главного редактора местной газеты и директора НИИ для личного поручительства. Суд удовлетворил ходатайство.
Ранее мы сообщили, что в Минске начались первые задержания протестующих.
Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации
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