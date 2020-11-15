Силовики прибыли к станции метро "Пушкинская", где оппозиция запланировала очередную несанкционированную акцию.

В Минске начались первые задержания протестующих. Об этом сообщают очевидцы с места событий.

У станции расположен стихийный мемориал в память о погибшем во время протестов Александре Тарайковском. По данным МВД, в него могли стрелять из нелетального оружия. Жители республики приносят цветы к мемориалу. Сначала правоохранители задержали мужчину и женщину через дорогу от мемориала. Задержания начались возле гостиницы "Орбита". Некоторые протестующие вступают в потасовки с милицией. Силовики уносят их силой в микроавтобус.

Рядом со станцией метро собрались сотни человек. Дежурят несколько десятков сотрудников ОМОНа и внутренних войск. Все они вооружены.

Ранее мы сообщили, что в Минске перед очередной акцией протеста начались сбои в работе интернета.

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