В центре Минска снова появилась спецтехника, автобусы и милиционеры.

В Минске перед очередной акцией протеста начались сбои в работе интернета. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

На улицах города идет подготовка к очередной несанкционированной акции протеста. Крупнейшие операторы страны А1 и МТС пожаловались на проблемы с передачей данных.

Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что снова привело к снижению качества работы сервисов у абонентов. - сказано в сообщении МТС

На улицах Минска замечены силовики и спецтехника. Площадь Независимости ограждена. Очевидцы наблюдают за тем, как на площадь стягивают автозаки и водометы. Марш начнется в районе станции Пушкинская. Митингующие пойдут оттуда по улице Орловской до площади Перемен на улице Червякова.

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