В Минске перед очередной акцией протеста начались сбои в работе интернета. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.
На улицах города идет подготовка к очередной несанкционированной акции протеста. Крупнейшие операторы страны А1 и МТС пожаловались на проблемы с передачей данных.
Сегодня в Минске в рамках мероприятий, проводимых уполномоченными государственными органами по обеспечению национальной безопасности, был ограничен доступ к сети Интернет, что снова привело к снижению качества работы сервисов у абонентов.
- сказано в сообщении МТС
На улицах Минска замечены силовики и спецтехника. Площадь Независимости ограждена. Очевидцы наблюдают за тем, как на площадь стягивают автозаки и водометы. Марш начнется в районе станции Пушкинская. Митингующие пойдут оттуда по улице Орловской до площади Перемен на улице Червякова.
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