Накануне Киев заявил, что в следующем году планируется провести саммит так называемой "крымской платформы". В рамках встречи власти хотят обсудить вопрос возвращения полуострова под контроль Украины.

В Госдуме предложили создать платформу по деоккупации Украины. С данной инициативой выступил депутат Госдумы Михаил Шеремет.

Депутат отметил, что твердо уверен, что сегодня нужно ставить вопрос о создании международной платформы деоккупации братской Украины от внешнего заокеанского управления и спасения страны от националистов. По его словам, после распада СССР Украина так и не смогла вернуть себе статус полноценного самостоятельного государства. Украину до сих пор используют западные заокеанские силы. Они превратили страну и её народ в инструмент достижения своих корыстных геополитических интересов.

Самое возмутительное здесь то, что нынешним киевским властям нравится выполнять роль обслуживающего персонала. - Михаил Шеремет, депутат Госдумы

В России считают, что украинцы заслуживают, чтобы к руководству пришли действительно патриотически настроенные люди. Они смогут осознать важность дружеских отношений с Россией и неразрывность многовековых исторических связей.

Ранее мы сообщили, что в России выявили более 22 тыс. новых случаев заражения COVID-19.

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