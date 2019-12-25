В России выявили более 22 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Суточный прирост по коронавирусной инфекции уже второй день подряд превышает 22 тыс. человек.

За сутки в России зафиксировано 22 572 новых случая заражения COVID-19. Об этом сообщает оперштаб.

В субботу, 14 ноября, вирус обнаружили у 22,7 тыс. граждан. Это максимальный показатель с начала пандемии коронавируса. Больше всего граждан заболело в Москве – 6,2 тысяч. В Петербурге – 1,9 тысяч, что является максимумом с начала пандемии. Также 812 заражений выявлено в Московской области, 412 – в Нижегородской области и 358 – в Республике Карелия.

Эксперты сообщают, что у переболевших коронавирусом могут появиться осложнения. Дело в том, что вирус плохо влияет на работу поджелудочной железы. Повышается риск развития диабета первого типа. Кроме того, он дает осложнение на сердечно-сосудистую систему. У некоторых возникает одышка, приступы удушья, отеки нижних конечностей и перебои в работе сердца.

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