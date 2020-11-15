Лукашенко не видит угрозы для суверенитета и безопасности республики со стороны Украины.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко оценил вероятность войны с Украиной. Об этом сообщает украинский телеканал "112".

Минск не готов рассматривать вариант военного противостояния с украинской стороной. Лукашенко подчеркнул, что между странами нет вопросов, которые бы пришлось решать с помощью силы. Также политик напомнил о Польше и Литве, которые на фоне массовых протестов в Белоруссии подтянули к границе тяжелую военную технику.

Ранее мы сообщили, что мужчина получил ножевое ранение в ходе митинга сторонников Трампа.

Видео: Youtube/112 Украина