Мужчина получил ножевое ранение в ходе митинга сторонников Трампа

Сторонники Дональда Трампа считают, что в ходе подсчета голосов были допущены нарушения.

Мужчина получил ножевое ранение в ходе митинга сторонников Дональда Трампа в Вашингтоне. Об этом сообщает портал wsls.com.

По данным портала, люди вышли на улицы с американскими флагами, плакатами и именем действующего главы государства. Они скандировали лозунги "Еще четыре года", "Прекратите воровство" и "Считай каждый голос". Те, кто выступал против Трампа скандировали "Уволен" и "Уходи". Ближе к полуночи среди митингующих начались беспорядки. В толпе были слышны выстрелы, некоторые американцы пришли с дубинками. Обстановка резко стала напряженной. Несколько человек получили травмы различной степени тяжести. Одного из них ударили ножом в спину.

Правоохранительные органы изъяли у митингующих несколько единиц огнестрельного оружия. Под арестом оказались примерно 20 человек.

Ранее мы сообщили, что Австрия вводит полный локдаун из-за коронавируса.

Видео: Youtube/The Hill