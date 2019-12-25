Арестованного мэра Томска отстранили от должности

Суд удовлетворил ходатайство следствия.

Арестованного мэра Томска временно отстранили от должности. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кировского районного суда города. По данным чиновников, это произошло из-за расследования, которое ведется против Ивана Кляйна. Мужчину подозревают в превышении должностных полномочий.

Поступило ходатайство от следственных органов об отстранении от должности мэра города Томска на период следственных действий источник ТАСС

Известно, что судебная инстанция удовлетворило ходатайство в связи с тем, что Кляйн обвиняется в должностных преступлениях.

Напомним, что мэра Томска задержали на рабочем месте 13 ноября. В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по части второй статьи 286 Уголовного кодекса России. Днем 14 ноября фигуранта расследования арестовали. Он будет находиться под стражей в течение двух месяцев. Вину в преступлении Иван Кляйн не признал. Адвокаты будут обжаловать арест подзащитного. Они требуют более мягкой меры пресечения.

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Фото: СК России