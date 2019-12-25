Мэра Томска Ивана Кляйна задержали

Чиновника задержали во время совещания в городской администрации.

Мэра Томска задержали. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на собственные источники из правоохранительных органов. По данным агентства, Иван Кляйн задержан прямо на селекторном совещании в городской администрации. Данные подтвердил Telegram-канал Mash, не уточнив причины задержания чиновника.

В марте 2020 года Кляйн наградил свою жену Галину званием "Меценат года". Женщина получила статус за многолетний вклад в развитие местного бизнеса и самого Томска.

Напомним, что Иван Кляйн занимает пост главы города с 2013 года. С 1997 года он был депутатом Томской областной думы. До вступления на должность мэра чиновник также работал в ОАО "Томское пиво".

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Фото: Piter.tv