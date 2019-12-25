СК задержал сотрудника компании "Томское пиво" по делу о мошенничестве с землей

Подозреваемый нанес ущерб местному бизнесмену в особо крупном размере.

Следственный комитет задержал сотрудника компании "Томское пиво" по делу о мошенничестве с землей. Об этом журналистам заявили в пресс-службе ведомства по региону. Чиновники уточнили, что ранее был арестован главный бенефициар компании - мэр Томска Иван Кляйн. Его подозревают в превышении полномочий.

По предварительным данным, в 2016 году подозреваемый, введя в заблуждение томского предпринимателя, подготовил договор купли-продажи двух земельных участков, расположенных на территории города Томска пресс-служба СК России

Известно, что основании договора ОАО "Томское пиво" получило право собственности на конкретные земельные участки по заниженной стоимости. В результате этого предприниматель понес ущерб в размере более одного миллиона рублей. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса. Фигурант расследования арестован.

В ТАСС уточнили со ссылкой на собственный источник в полиции, что речь идет о главе юридического отдела компании "Томское пиво" Вячеславе Литвине.

В Кремле прокомментировали жесткость задержания мэра Томска тяжестью обвинений.

Фото: Piter.tv