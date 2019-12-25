В Кремле прокомментировали жесткость задержания мэра Томска тяжестью обвинений

Возможно жёсткость задержания связана с тяжестью преступлений.

В Кремле прокомментировали жесткость задержания мэра Томска Ивана Кляйна тяжестью обвинений. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле обратили внимание на то, что градоначальника жёстко, однако детелями дела не располагают.

Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые видятся в отношении мэра. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он предположил, что возможно жёсткость задержания связана с тяжестью преступлений, в которых обвиняется Кляйн. Песков порекомендовал журналистам обратиться за комментариями в правоохранительные органы.

Ранее Песков заявил, что российское законодательство "изрядно возмужало".

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