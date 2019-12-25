В Кремле прокомментировали жесткость задержания мэра Томска тяжестью обвинений

В Кремле прокомментировали жесткость задержания мэра Томска Ивана Кляйна тяжестью обвинений. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что в Кремле обратили внимание на то, что градоначальника жёстко, однако детелями дела не располагают.
Я не знаю всю тяжесть подозрений, которые видятся в отношении мэра.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он предположил, что возможно жёсткость задержания связана с тяжестью преступлений, в которых обвиняется Кляйн. Песков порекомендовал журналистам обратиться за комментариями в правоохранительные органы.
Ранее Песков заявил, что российское законодательство "изрядно возмужало".
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все