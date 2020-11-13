В Кремле прокомментировали принятые в последнее десятилетие законы.

Дмитрий Песков заявил, что российское законодательство "изрядно возмужало" за последнее десятилетие. Об этом пресс-секретарь президента России сообщил в интервью журналистам RT.

Наше законодательство изрядно возмужало и усовершенствовалось на предмет недопущения вмешательства зарубежных стран в наши внутренние дела. В самых различных сферах просто были расставлены необходимые сторожки, которые позволяют минимизировать возможности для такого вмешательства Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Чиновник уточнил, что правительство ввело ограничения для владения иностранцами СМИ, а также определило режимы для "иностранных агентов". Официальный представитель Кремля рассказал, что в России остаются "поборники американской демократии". Они говорили о том, что эти два закона ущемляют права и тому, что отдельные сектора в экономике перестанут развиваться. По мнению Пескова, отрасли продолжают функционировать, но при этом возможности для внешнего вмешательства в них сократились.

Песков: конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет.

Видео: YouTube / RT Россия