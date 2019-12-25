Песков: конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет

Дмитрий Песков заявил о том, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет. Об этом пресс-секретарь российского главы государства заявил в интервью журналистам RT. По мнению официального представителя Кремля, угрозы негативных событий в отношениях между двумя народами из-за Нагорного Карабаха ждать не стоит. Чиновник уверен, что обе диаспоры поведут себя ответственно. Ранее интервьюер предположил, что между азербайджанцами и армянами на территории России могут возникнуть конфликты.
И успешные и армяне, и азербайджанцы прекрасно демонстрируют, какая это страна возможностей - Россия. И все они прекрасно понимают, что здесь они должны руководствоваться законами РФ
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина
Песков добавил, что граждане Азербайджана и Армении являются уважаемыми и достойными членами российского общества.
В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах.
Видео: YouTube / RT Россия
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