Песков: конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет

В Кремле прокомментировали возможные столкновения между гражданами Еревана и Баку в России.

Дмитрий Песков заявил о том, что конфликта между армянской и азербайджанской диаспорами не будет. Об этом пресс-секретарь российского главы государства заявил в интервью журналистам RT. По мнению официального представителя Кремля, угрозы негативных событий в отношениях между двумя народами из-за Нагорного Карабаха ждать не стоит. Чиновник уверен, что обе диаспоры поведут себя ответственно. Ранее интервьюер предположил, что между азербайджанцами и армянами на территории России могут возникнуть конфликты.

И успешные и армяне, и азербайджанцы прекрасно демонстрируют, какая это страна возможностей - Россия. И все они прекрасно понимают, что здесь они должны руководствоваться законами РФ Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Песков добавил, что граждане Азербайджана и Армении являются уважаемыми и достойными членами российского общества.

В Кремле прокомментировали сбои при борьбе с COVID-19 в регионах.

Видео: YouTube / RT Россия