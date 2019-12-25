Рассмотрение дела продолжится 26 мая.

Советский районный суд перенес заседание по делу мэра Томска Ивана Кляйна. Об этом в собственном Telegram-канале написали адвокаты подозреваемого в уголовном преступлении. Известно, что заседание намечено на 26 мая.

20 апреля Иван Григорьевич перенес вторую операцию, после которой ему предписан постельный режим и голосовой покой. Ходатайство о переносе судебного заседания, заявленное адвокатом Мариной Вихлянцевой, было удовлетворено судом. заявление юристов, представляющих Кляйна

Судебный процесс в отношении Ивана Кляйна ведется с 8 апреля. В рамках первого заседания фигурант дела заявил, что не признает вину по всем трем эпизодам, которые ему инкриминирует следствие. Процесс должен был начаться еще 17 марта, но из-за операции подозреваемого (в конце февраля Кляйну удалили опухоль почки и надпочечника) рассмотрение перенесли на три недели.

Напомним, что мэра Томска полиция задержала 13 ноября 2020 года на рабочем месте. С 14 ноября Кляйн находился под арестом согласно постановлению Кировского районного суда. Сейчас чиновник помещен под домашний арест. Два обвинения в отношении мужчины связаны с превышением должностных полномочий, а еще один - по поводу участия в незаконной предпринимательской деятельности.

Арестованного мэра Томска отстранили от должности.

Фото: Следственный комитет России