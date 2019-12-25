Суд признал виновным мэра Томска в превышении должностных полномочий

Гособвинитель запросил для экс-чиновника пять лет лишения свободы.

Суд в Томске признал виновным мэра города Ивана Кляйна в превышении полномочий и незаконном предпринимательстве. Об этом пишет "РИА Новости". Чиновника задержали в ноябре прошлого года, с марта 2021 года он находился под домашним арестом.

Следствие выяснило, что в 2016 году Кляйн помешал томскому предпринимателю получить землю под строительство жилья, так как она примыкала к заводу, в деятельности которого участвовал сам мэр.

Другое дело в отношении Кляйна связано с тем, что в 2015 году он приказал начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации отдать своей дочери земельный участок без торгов.

На время следствия Кляйн был отстранен от должности. Свою вину он не признал. Наказание будет объявлено позже. Государственный обвинитель запросил для экс-мэра пять лет лишения свободы.

Ранее бывший глава СКР по Кузбассу был признан виновным в вымогательстве акций шахты.

Фото: ВК / Администрация Томска