Экс-глава СКР по Кузбассу признан виновным в вымогательстве акций шахты

Сергея Калинкина "посадили" на 10 лет и обязали выплатить штраф в размере восьми миллионов рублей.

Суд приговорил бывшего главу Следственного комитета РФ по Кемеровской области Сергея Калинкина к десяти годам лишения свободы и штрафу в размере восьми миллионов рублей. Об этом пишет ТАСС.

Мужчину признали виновным в вымогательстве, превышении должностных полномочий и получении взятки по делу об акциях шахты "Разрез "Инской". Тюремные сроки также назначены и другим шести фигурантам уголовного дела, в числе которых экс-заместители главы региона Алексей Иванов и Александр Данильченко, а также замруководителя отдела по расследованию особо важных дел кузбасского СКР Сергей Крюков.

По версии следствия, в 2016 году подсудимые по предварительному сговору вымогали 51 процент акций шахты "Разрез "Инской" у местной компании.

Ранее суд оставил в СИЗО трех фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная".

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