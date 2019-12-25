Суд оставил в СИЗО трех фигурантов дела о ЧП на шахте "Листвяжная"

Они пробудут под арестом до 25 января.

Суд оставил в следственном изоляторе главного инженера кузбасской шахты "Листвяжная" Анатолия Лобанова, ее технического директора Антона Якутова и генерального директора "СДС-Уголь" Геннадия Алексеева. Об этом пишет "РИА Новости".

Мужчин арестовали до 25 января. Их обвиняют в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более лиц.

Кроме того, им вменяют злоупотребление полномочиями в коммерческой организации с тяжкими последствиями.

Накануне в том же самом обвинили и собственника "Листвяжной" Михаила Федяева. Он пробудет под арестом до 14 февраля.

Напомним, утром 25 ноября в шахте "Листвяжная" произошел взрыв метана. На момент ЧП в ней находилось 285 горняков. В результате произошедшего погиб 51 человек, пятеро из которых – горноспасатели. Все тела удалось поднять на поверхность только к 13 декабря.

Ранее Минэнерго призвало закрыть опасные угольные шахты после ЧП на "Листвяжной".

Фото: Piter.tv