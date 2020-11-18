Матвиенко: ввод миротворцев России сыграл ключевую роль в остановке конфликта в Карабахе

Сенатор оценила роль миротворцев в Нагорном Карабахе.

Валентина Матвиенко заявила о том, что ввод миротворцев России сыграл ключевую роль в остановке конфликта в Нагорном Карабахе. По мнению сенатора, это позволило избежать кровопролития в регионе после заключенного трехстороннего соглашения между Москвой, Ереваном и Баку.

Ввод миротворческих сил сыграл ключевую роль в остановке боевых действий, кровопролития, принес мир на эту многострадальную землю. Сегодня наши миротворцы не только выполняют миротворческие функции, но и важнейшую гуманитарную миссию Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Парламентарий рассказала, что российские миротворцы обеспечивают безопасное возвращение беженцев в свои дома. Тем, кто в этом нуждается, оказывается медицинская помощь.

Совфед дал согласие президенту на использование ВС РФ в Нагорном Карабахе.

Видео: YouTube / Совет Федерации