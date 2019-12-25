Сенатор прокомментировала произошедшие в Европе теракты.

Валентина Матвиенко считает, что свобода слова не должна задевать религиозные чувства. Она призвала не пересекать"красную черту", о которой необходимо всегда помнить. Таким образом сенатор прокомментировала серию террористических актов, произошедших на территории Европы.

Это очень тонкая материя. Свобода слова - это безусловная ценность, но она не может быть безграничной, когда задеваются религиозные чувства граждан Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации

Матвиенко уточнила, что терроризм является безусловным злом, которому нет оправданий. Она считает, что все здравомыслящие люди должны осуждать теракты, а также делать серьезные выводы из-за произошедших трагедий. По мнению сенатора, террористы не имеют вероисповедания и национальности, они являются преступниками, поэтому следует уходить от ярлыков в их отношении. В Совете Федерации напомнили, что все мировые религии осуждают терроризм.

Матвиенко поручила поставить перед Мурашко вопрос о поставках вакцин от гриппа в регионы.

Фото: Совет Федерации

