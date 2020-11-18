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Совфед дал согласие президенту на использование ВС РФ в Нагорном Карабахе

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Сенаторы объяснили ввод ВС России в регион необходимостью.

Совет Федерации дал согласие президенту Владимиру Путину на использование Вооруженных сил РФ в Нагорном Карабахе. Представители верхней палаты парламента единогласно приняли постановление, которое дает право на размещение военных с вооружением, боевой и специальной техникой в регионе.

Дать согласие президенту РФ на направление в Нагорный Карабах с 10 ноября 2020 года воинского формирования ВС…. в соответствии с совместным заявлением президента Азербайджана, премьер-министра Армении и президента РФ от 9 ноября 2020

постановление Совета Федерации

Сенаторы рассказали, что приняли соответствующее решение в рамках соблюдения трехсторонних договоренностей между Москвой, Ереваном и Баку. Ввод военнослужащих позволит избежать массовой гибели населения Нагорного Карабаха, а также причинения вреда гражданским объектам.

В Совфеде предложили увольнять учителей за нарушающие Конституцию призывы.

Видео: YouTube / Совет Федерации

 

Теги: вооруженные силы, нагорный карабах, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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