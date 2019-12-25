Совфед обсудит использование ВС РФ за границей в связи с отправкой миротворцев в Карабах

Данная процедура нужна для соблюдения Конституции РФ.

Совет Федерации России обсудит использование вооружённых сил РФ за границей в связи с отправкой миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.

Это связано с обращением президента по поводу направления миротворческого контингента. Андрей Руденко, замглавы МИД РФ

По его словам, данная процедура нужна для соблюдения Конституции РФ. По ней именно Совфед принимает решение о применении вооружённых сил за границами России. Для этого нужно соответствующее предложение президента.

Ранее Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с МККК в Нагорном Карабахе.

Видео: YouTube / Совет Федерации