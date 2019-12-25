Совфед обсудит использование ВС РФ за границей в связи с отправкой миротворцев в Карабах

Совет Федерации России обсудит использование вооружённых сил РФ за границей в связи с отправкой миротворцев в Нагорный Карабах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на замглавы МИД РФ Андрея Руденко.
Это связано с обращением президента по поводу направления миротворческого контингента.
Андрей Руденко, замглавы МИД РФ
По его словам, данная процедура нужна для соблюдения Конституции РФ. По ней именно Совфед принимает решение о применении вооружённых сил за границами России. Для этого нужно соответствующее предложение президента.
Ранее Лавров заявил, что Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с МККК в Нагорном Карабахе.
Видео: YouTube / Совет Федерации
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