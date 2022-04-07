Программа «Эффективный регион» помогла ускорить оказание госуслуг в Петербурге

В библиотеке имени Маяковского состоялось рабочее совещание участников программы «Эффективный регион», где были представлены успешные кейсы по улучшению работы госучреждений.

Участники программы "Эффективный регион" провели рабочую встречу, на которой обсудили наиболее успешные практики оптимизации управленческих процессов. Мероприятие, организованное при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, собрало более 80 государственных служащих и сотрудников подведомственных организаций.

В ходе встречи были рассмотрены эффективные решения в различных сферах деятельности, включая организацию закупок, управление персоналом, информационные технологии, работу с обращениями граждан и предоставление мер социальной поддержки.

Одним из конкретных результатов реализации программы стало усовершенствование работы отделов ЗАГС в Московском и Калининском районах. Благодаря внедрению системы разделения посетителей по тематике обращений и сложности запросов удалось оптимизировать процесс обслуживания граждан.

Значительные улучшения также достигнуты в администрации Адмиралтейского района, где сроки назначения детских пособий сократились с 10 до 3 дней. Ключевым фактором стало применение программного робота, автоматизировавшего процессы проверки документов и расчётов. Данный опыт уже перенят в пяти других районах города.

Программа "Эффективный регион" продолжает способствовать повышению качества предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге за счёт внедрения современных управленческих технологий и обмена успешным опытом между учреждениями.

Ранее сообщалось, что петербургский интернат "Красная Звезда" модернизируют к юбилею.

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