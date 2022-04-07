Программа «Эффективный регион» помогла ускорить оказание госуслуг в Петербурге

Участники программы "Эффективный регион" провели рабочую встречу, на которой обсудили наиболее успешные практики оптимизации управленческих процессов. Мероприятие, организованное при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга, собрало более 80 государственных служащих и сотрудников подведомственных организаций.
В ходе встречи были рассмотрены эффективные решения в различных сферах деятельности, включая организацию закупок, управление персоналом, информационные технологии, работу с обращениями граждан и предоставление мер социальной поддержки.
Одним из конкретных результатов реализации программы стало усовершенствование работы отделов ЗАГС в Московском и Калининском районах. Благодаря внедрению системы разделения посетителей по тематике обращений и сложности запросов удалось оптимизировать процесс обслуживания граждан.
Значительные улучшения также достигнуты в администрации Адмиралтейского района, где сроки назначения детских пособий сократились с 10 до 3 дней. Ключевым фактором стало применение программного робота, автоматизировавшего процессы проверки документов и расчётов. Данный опыт уже перенят в пяти других районах города.
Программа "Эффективный регион" продолжает способствовать повышению качества предоставления государственных услуг в Санкт-Петербурге за счёт внедрения современных управленческих технологий и обмена успешным опытом между учреждениями.
Ранее сообщалось, что петербургский интернат "Красная Звезда" модернизируют к юбилею.
Фото: freepik
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