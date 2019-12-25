Сотрудники комстроя защитили проект в рамках программы "Эффективный регион"

Специалисты ожидают, что сократится общее время всех процессов, что позволит получить результат и положительные заключения экспертизы быстрее, чем это происходит сейчас.

В прошлую пятницу, 26 ноября, портал "Строительный Петербург" сообщил, что представители комитета по по строительству защитили проект "Оптимизация процесса подготовки комплекта документов для строительства и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Санкт‑Петербурга с применением технологий информационного моделирования" в рамках программы "Эффективный регион".

Мероприятие проходило на площадке корпоративного университета администрации города. Предполагается, что проект сократит общее время всех процессов и позволит получать результаты и положительные заключения экспертизы быстрее. Заместитель председателя комитета и руководитель проекта Артур Сливний заявил, что специалисты предложили способы оптимизации, связанные с внедрением цифровых технологий, а сам проект появился из-за новых требований закона и возникающих рисков.

Специалисты составили текущую, целевую и идеальную карты процессов, выявили 16 основных проблем и разработали план по их решению.

Ранее мы писали, что в Петербурге назвали победителей конкурса "Строитель города – 2021".

Фото: Pexels