В Петербурге назвали победителей конкурса "Строитель города – 2021"

Проектом года стала реконструкция библиотеки им. Маяковского.

В Петербурге подвели итоги конкурса "Строитель города – 2021". Председатель Комитета по строительству Игорь Креславский принял участие в награждении победителей, сообщил портал "Строительный Петербург".

В этом году конкурс прошел с нововведениями. Победителей выбирали не только эксперты, но и сами жители Петербурга в ходе онлайн-голосования.

Центральный парк "Юнтолово" компании "Главстрой Санкт‑Петербург" получил награду за "Лучший проект благоустройства". В области зеленого строительства победителем стал ЖК Ultra City от Группы RBI. Проектом года признали реконструкцию библиотеки им. Маяковского на набережной реки Фонтанки. Работы провело ООО "ПСБ "ЖилСтрой". Приз за "Ожидание года" достался детскому саду в ЖК "Ясно.Янино" ГК "КВС". Звание "Компании года" было присуждено Объединению "Строительный трест".

Конкурс проводится с 2003 года. Ранее он назывался "Строитель года".

Фото: Комитет по строительству