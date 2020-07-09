Библиотека имени Маяковского вернулась в здание на Фонтанке

В Петербурге библиотека им. В. Маяковского возобновляет свою работу на прежнем месте — Фонтанке, 44. Ранее там проводилась масштабная реконструкция.

В 2008 году по решению правительства библиотека была включена в адресную программу реконструкций учреждения культуры. Ремонтные работы проводились в здании 2,5 года.

Были приведены в порядок фасад и внутренние помещения. Например, в библиотеке теперь полное техническое оснащение: автоматическое передвижение шкафов в книгохранилищах или специальные телелифты для передачи и выдачи книг, если читатель не успел сдать книгу, и библиотека закрылась, а также с современным санузлом и гардеробом, где установлены шкафы с определителем лица. Сохранились и старинные дубовые двери.

Сделана галерейная система обслуживания читателей, и помещение совершенно заиграло по новому: оно светлое, яркое, которое позволяет теперь сделать абсолютно открытый доступ к нашим фондам, 90% фонда будет открыто – это главная была наша задача. Зоя Чалова, директор библиотеки им. В. Маяковского

В библиотеке имеется медиакомната для проведения презентаций, конференций, встреч, лекций. Светлые и просторные помещения позволяют посетителям работать на ноутбуках. На стенах висят мониторы с изображениями библиотеки до реконструкции, чтобы посетители могли сравнить старое и новое. После открытия библиотека будет работать 24 часа в сутки.

Библиотека начнет работать с 9 октября. В честь этого 9 и 10 октября посетители могут без штрафа вернуть книги.

Ранее в Петербурге после ремонта открыли музей-квартиру Льва Гумилева.

Видеоматериал подготовили Роман Зубарев и Егор Карташев, Piter.tv