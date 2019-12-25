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На стройплощадке "СКА Арены" внедрили систему "Бережливое производство"
Сегодня, 10:01
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

На стройплощадке "СКА Арены" внедрили систему "Бережливое производство"

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Петербург является участником проекта "Эффективный регион".

При строительстве "СКА Арены" внедряется система "Бережное производство". Об этом на встрече с генеральным директором ГК "Росатом" заявил губернатор Петербурга Александр Беглов. 

Северная столица присоединилась к проекту "Эффективный регион" в 2020 году. На данный момент в нем принимают участие 25 исполнительных органов власти. 

Благодаря технологиям Росатома отформатированы и отрегулированы 68 рабочих процессов в комитетах и подведомственных организациях. В планах на этот год – вовлечь в проект все исполнительные органы государственной власти.

Александр Беглов.

В области здравоохранения технологии позволили перейти к "бережливым" поликлиникам и организовать работу с пациентами дистанционно в период пандемии. В сфере имущественных отношений оптимизирован порядок предоставления нежилых помещений в аренду и процесс присвоения адресов объектам адресации. В сфере жилищно-коммунального хозяйства сократились сроки проведения аварийно-восстановительных работ, но при этом повысилось их качество. 

Ожидается, что к полной "цифровой зрелости" Петербург перейдет в 2022 году. 

Фото: Комитет по строительству Петербурга

Теги: бережливое производство, ска арена, эффективный регион
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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