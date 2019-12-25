Лавров: Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с МККК в Нагорном Карабахе

Глава МИД России провел встречу с главой Красного креста.

Сергей Лавров заявил о том, что Россия заинтересована в укреплении взаимодействия с Международным комитетом Красного Креста в Нагорном Карабахе. Об этом глава внешнеполитического ведомства России сообщил на встрече с президентом МККК Петером Маурером. Чиновник напомнил, что организация на протяжении длительного периода активно функционирует в регионе.

Мы сейчас получили дополнительное поле для взаимодействия, я имею в виду Нагорный Карабах…Мы заинтересованы в укреплении нашего взаимодействия, которое уже активно развивается Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров напомнил, что неделю назад подписано трехстороннее совместное заявление президентов Азербайджана, РФ и премьер-министра Армении. Сейчас в Нагорном Карабахе размещается российский миротворческий контингент.

МИД призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха.

Фото: МИД России