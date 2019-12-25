МИД призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Карабаха

Россия хочет привлечь в регион экспертов из Центра Всемирного наследия.

МИД России призвал привлечь ЮНЕСКО для сохранения культурных ценностей Нагорного Карабаха. Об этом журналистам "РИА Новости" сообщила посол по особым поручениям внешнеполитического ведомства Элеонора Митрофанова. Она добавила, что Москва надеется привлечь международных экспертов по сохранению исторических ценностей в регионе по рекомендации Центра Всемирного наследия.

С вовлечением ЮНЕСКО в процесс сохранения объектов культурного наследия в Нагорном Карабахе будет не так просто….В то же время по специальной просьбе можно привлечь экспертов, рекомендованных Центром Всемирного наследия Элеонора Митрофанова, представитель МИД России

Напомним, что ранее об этом говорил глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции. Он заявил, что налаживание мирной жизни в регионе должно также сопровождаться сосуществованием этноконфессиональных групп и возрождением культурных, культовых объектов, обеспечения к ним уважительного и безопасного отношения.

Лавров заявил, что оппозиция Армении пытается спекулировать на договоренностях по Карабаху.

Фото: МИД России