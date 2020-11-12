Лавров заявил, что оппозиция Армении пытается спекулировать на договоренностях по Карабаху

Глава МИД России прокомментировал протесты оппозиции в Ереване.

Сергей Лавров заявил, что оппозиция Армении пытается спекулировать на договоренностях по Нагорному Карабаху. Об этом глава внешнеполитического ведомства России рассказал журналистам в рамках пресс-конференции.

Мы видим протесты, которые сейчас поднялись в Ереване, мы видим, насколько оппозиция пытается спекулировать на этой ситуации...Хотя иллюзий о том, что семь районов вокруг Нагорного Карабаха должны навеки оставаться в том положении, в каком они были месяц, полтора, два назад, не должно было быть Сергей Лавров, глава МИД России

По мнению чиновника, в Армении остались искренние люди, которым обидно из-за того, как ситуация развивается на данном этапе. Лавров заметил, что власти должны были разъяснить населению о том, что вопрос необходимо было урегулировать в соответствии с принципами, предложенными сопредседателями Минской группы ОБСЕ. Предложенный путь министр назвал идеальным для решения конфликта без ущерба для национальной безопасности и этнических групп, проживавших в Карабахе.

Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры США.

Видео: МИД России