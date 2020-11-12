Глава МИД России заявил, что США решают внутренние проблемы за счет РФ.

Сергей Лавров заявил, что русофобия стала частью политической культуры США. Об этом глава российского МИД сообщил журналистам в рамках пресс-конференции. По мнению министра будет обидно, если внутренние проблемы Вашингтона будут в очередной раз решаться за счет "агрессии со стороны России".

За последние 4 года, ну начиная с последних месяцев президентства Обамы, такая была русофобия посеяна в американском обществе, что сейчас это уже стало частью политической культуры. Будет обидно, если Америка будет пытаться воссоединять нацию на такой русофобской основе Сергей Лавров, глава МИД России

Напомним, что 3 ноября в США состоялись президентские выборы. Местные СМИ объявили о победе Джо Байдена. Официальных результатов голосования все еще нет. Однако многие мировые лидеры поздравили кандидата от демократической партии с победой.

Лавров убежден, что соглашение по Карабаху будет сохранено.

Видео: МИД России