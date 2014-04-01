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В Азербайджане заявили о применении армянской стороной ракет "Искандер"
Сегодня, 15:30
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lesjasap

В Азербайджане заявили о применении армянской стороной ракет "Искандер"

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Разведка Баку нашла обломки использованной ракеты Еревана.

В Азербайджане заявили о применении армянской стороной ракетных комплексов "Искандер". Об этом рассказали местные журналисты из издания Haqqin.az со ссылкой на информацию. предоставленную местным Агентством по разминированию. Неизвестный чиновник отметил, что с декабря прошлого года в Шуши проводятся работы по разминированию территории, а также по обезвреживанию боеприпасов.

15 марта 2021 года в ходе разминирования были обнаружены обломки двух разорвавшихся ракет. Представитель структуры назвал также географические координаты обломков ракет - 39°45"38.10"N 46°44"33.90"E и 39°45"27.80"N 46°45"25.80"E.

сообщение СМИ

Эксперт уточнил, что армия Баку проверила ракету с опознавательным номером 9М723. Специалисты выяснили, что ее обломки относятся к "Искандерам", находящимся на вооружении Еревана. Ранее президент Азербайджана говорил прессе, что не располагает данными об использовании Арменией ракетных комплексов в Нагорном Карабахе.

Алиев назвал заявление Пашиняна об "Искандерах" анекдотичным.

Фото: Pixabay.com

Теги: азербайджан, армения, искандер, шуши
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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Сегодня 15:46

АЗЕРБАЙДЖАН ПОДТВЕРЖДАЛ  ЧТО  АРМНИЯ НЕ ИСПОЛЬЗОВАЛА  "ИСКАНДЕР" ВО ВРЕМЯ ПОСЛЕДНЕЙ 2020Г.ФАКТИЧЕСКИ  БЫЛИ НЕ ИСИПОЛЬЗОВАНО ЭТО ОРУЖИЕ АРМЕНИЕЙ. ЭТО ЧТО!?

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