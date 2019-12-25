Алиев назвал заявление Пашиняна об "Искандерах" анекдотичным

Баку не фиксировал применение "Искандеров" во время конфликта в Нагорном Карабахе.

Азербайджан не наблюдал пуск ракеты комплекса "Искандер" в Нагорном Карабахе. Об этом глава государства Ильхам Алиев сообщил иностранным журналистам на пресс-конференции. По мнению политика, слова премьер-министра Армении Никола Пашиняна об использовании этих комплексов в вооруженном конфликте являются анекдотичными.

Ранее Пашинян заявил, что поставленные Еревану "Искандеры" российского производства были неисправны. такое заявление вызвало возмущение среди военнослужащих. По мнению Генштаба, таким образом политик решил оправдаться за собственные неудачи.

Сейчас в Ереване фиксируется политический кризис. Президент республики Армен Саркисян по предложению Никола Пашиняна уволил первого заместителя начальника Генштаба Тирана Хачатряна. Этот военный высмеял в прессе слова премьер-министра об "Искандерах". Армия требует увольнения самого Никола Пашиняна. Премьер считает происходящее в стране попыткой государственного переворота. Он пообещал уволить главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Алиев: Армения не представила Азербайджану карты минных полей.

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