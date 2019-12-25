Алиев: Армения не представила Азербайджану карты минных полей

Баку передал Еревану всех военнопленных.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Армения не представила карты минных полей. По словам главы государства, такие действия можно считать преступлением со стороны Еревана. Об этом политик рассказал иностранным журналистам на пресс-конференции.

Военнопленные, которые были у нас, - мы их всех вернули. Причем мы вернули раньше, чем вернули нам. Удерживаемые в настоящий момент Азербайджаном в эту категорию не попадают, и любая спекуляция со стороны Армении или каких-то стран неуместна. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Алиев напомнил СМИ, что Баку передал Еревану всех армянских граждан, которые попали в плен во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе, который произошел осенью 2020 года. По мнению президента, сейчас Азербайджан удерживает исключительно диверсантов и террористов.

Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки.

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