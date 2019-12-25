Алиев заявил, что вопрос о статусе Карабаха должен выйти из повестки

Глава Азербайджана считает, что поднимать вопрос принадлежности Карабаха означает не служить миру.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха должен выйти из повестки стран. Об этом политик рассказал иностранным журналистам во время пресс-конференции.

Я неоднократно говорил об этом вопросе. Не хочу повторять. Я советую Армении и армянскому народу меньше говорить об этом вопросе, не строить пустых надежд. Этот вопрос должен выйти из повестки. Поднимать этот вопрос - означает служить не миру, а конфронтации. Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Напомним, что конфликт на территории Карабаха начался в 1988 году. Самопровозглашенная Нагорно-Карабахская республика провозгласила выход из Азербайджанской ССР. В ходе боев 1992-1994 года Баку потерял контроль над землей, а также семью прилегающих к ней районами. С 1992 года между странами ведутся переговоры о мирном урегулировании вопроса в рамках Минской группы ОБСЕ. Сопредседателями переговорного процесса выступают РФ, США и Франция.

Азербайджан подписал контракт на 4 млн доз китайской вакцины "Коронавак".

Фото: Pixabay.com