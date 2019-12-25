Алиев заявил, что Пашинян привел Армению в бездну и разруху

Президент Азербайджана прокомментировал протесты в Армении.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что премьер-министр Армении Никол Пашинян привел страну в бездну и разруху. По словам главы Баку, события, которые сейчас наблюдаются на территории соседнего государства являются их внутренним делом. Политик надеется на то, что оппозиционные движения и протесты не повлияют на реализацию трехстороннего заявления по Нагорному Карабаху, которое в ноябре 2020 года было подписано Арменией, Азербайджаном и Россией.

Эти события показывают, что Армения находится сегодня в такой тяжелой ситуации, что те процессы, которые идут там, подрывают армянскую государственность, и в этом виноваты прежнее и нынешнее руководство Армении Ильхам Алиев, президент Азербайджана

Турция намерена расширить сотрудничество по Карабаху до шестистороннего.

Фото: Pixabay.com