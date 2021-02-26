Новые активисты приходят к лагерю, которые оппозиционеры разбили накануне у здания парламента.

У палаточного лагеря в центре Еревана собираются сторонники оппозиции. Об этом сообщили журналисты "РИА Новостей". По данным источника, около 10 часов утра по местному времени в здании парламента должно начаться заседание. На прилегающей территории активисты, требующие отставки Никола Пашиняна, установили палатки. На проспекте Баграмяна замечено около двух десятков таких палаточных мест.

В настоящее время движение по проспекту Баграмяна перекрыто правоохранительными органами. Известно, что порядка 200 человек ночевали около парламента. К утру на участок стали приходить новые сторонники оппозиции. Они приносят активистам теплые вещи, еду.

Ночь в Ереване после акций протеста прошла без происшествий.

Фото и видео: Sputnik Армения