Оппозиция днем проведет шествие по центру столицы Армении.

Ночь в Ереване после акций протеста прошла без происшествий. Об этом рассказали представители ТАСС со ссылкой на собственных корреспондентов из столицы Армении. Известно, что сторонники оппозиционного "Движения за спасение родины" находились в палатках около здания парламента. Активисты требуют отставки премьер-министра Никола Пашиняна.

Будем ждать результатов внеочередного заседания парламента, у которого есть одна повестка - отмена военного положения...У них нет поддержки, они не понимают, что означает, когда армия требует их отставки Вазген Манукян, один из лидеров оппозиции

Сейчас на проспекте Баграмяна возле здания Национального собрания Армении находятся около сотни оппозиционеров. Кроме палаток там также сооружены баррикады, в которых оппозиция стянула мусорные контейнеры и скамейки. Полиция патрулирует территорию, но не мешает митингующим. Глава движения Вазген Манукян заяви, что "никаких эксцессов и провокаций не зарегистрировано"

Напомним, что в 13:00 часов по местному времени (12:00 по московскому времени) оппозиция собирается устроить митинг на проспекте Баграмяна. После этого будет организовано шествие по центральным улицам Еревана.

Истребители Су-30 появились в небе над Ереваном 25 февраля с аплодисментами.

Фото и видео: Sputnik Армения