Лидер оппозиции призвал соорудить баррикады у парламента Армении

Лидер оппозиционного "Движения за спасение родины" Вазген Манукян призвал соорудить баррикады у парламента Армении на проспекте Баграмяна.

Он призвал сторонников блокировать здание парламента до тех пор пока депутаты не проголосуют за отставку премьер-министра страны Никола Пашиняна.

Мы сейчас соорудим баррикады, входы парламента должны быть перекрыты. Вазген Манукян, лидер армянского оппозиционного "Движения за спасение родины"

Он заявил, что в парламент не должен войти никто кроме депутатов.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, к этому решению его призвали сторонники, собравшиеся на площади Еревана. Председатель правительства заявил, что он предлагал оппозиции возможность рассмотреть вариант проведения внеочередных выборов в парламент. Но, по версии Пашиняна, эту ситуацию использовали для радикализации.

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