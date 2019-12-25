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Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов
Сегодня, 15:53
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matveyvn

Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов

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В Ереване продолжаются акции сторонников и противников Пашиняна.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, к этому решению его призвали сторонники, собравшиеся на площади Еревана.

Председатель правительства заявил, что он предлагал оппозиции возможность рассмотреть вариант проведения внеочередных выборов в парламент. Но, по версии Пашиняна, эту ситуацию использовали для радикализации.

Премьер-министр подчеркнул, что вопрос о его уходе от власти должен принимать только народ.

Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

В Ереване продолжаются акции сторонников и противников Пашиняна. Между ними происходят столкновения.

Ранее в Турции оценили влияние ситуации в Армении на перемирие в Карабахе.

Фото: pixabay.com

Теги: выборы, пашинян, протесты в армении
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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