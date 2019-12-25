Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался от проведения внеочередных парламентских выборов. По его словам, к этому решению его призвали сторонники, собравшиеся на площади Еревана.
Председатель правительства заявил, что он предлагал оппозиции возможность рассмотреть вариант проведения внеочередных выборов в парламент. Но, по версии Пашиняна, эту ситуацию использовали для радикализации.
Премьер-министр подчеркнул, что вопрос о его уходе от власти должен принимать только народ.
Пусть народ потребует, пусть народ осудит меня, пусть расстреляет меня на площади.
Никол Пашинян, премьер-министр Армении
В Ереване продолжаются акции сторонников и противников Пашиняна. Между ними происходят столкновения.
Ранее в Турции оценили влияние ситуации в Армении на перемирие в Карабахе.
Фото: pixabay.com
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