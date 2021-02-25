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В Турции оценили влияние ситуации в Армении на перемирие в Карабахе

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По словам министра, турецкая сторона внимательно следит за происходящим в Турции.

В Турции оценили влияние ситуации в Армении на перемирие в Нагорном Карабахе. С заявлением выступил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.

Накануне генштаб выступил за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. После этого председатель правительства решил отправить в отставку главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицу.

Мы договорились насчет Карабаха в рамках трех стран, и стабильность в этих странах очень важна для того, чтобы управлять процессом.

Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции

По его словам, турецкая сторона внимательно следит за происходящим в Турции, через свои каналы пытается получить более детальную информацию.

Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать армию.

Видео: Youtube/Haber Global

 

Теги: армения, протесты в армении, турция
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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