В Турции оценили влияние ситуации в Армении на перемирие в Карабахе

В Турции оценили влияние ситуации в Армении на перемирие в Нагорном Карабахе. С заявлением выступил глава МИД республики Мевлют Чавушоглу.
Накануне генштаб выступил за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. После этого председатель правительства решил отправить в отставку главу генштаба Оника Гаспаряна. Пашинян призвал своих сторонников выйти на улицу.
Мы договорились насчет Карабаха в рамках трех стран, и стабильность в этих странах очень важна для того, чтобы управлять процессом.
Мевлют Чавушоглу, министр иностранных дел Турции
По его словам, турецкая сторона внимательно следит за происходящим в Турции, через свои каналы пытается получить более детальную информацию.
Ранее бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать армию.
Видео: Youtube/Haber Global
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