Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать армию. Накануне генштаб выступил за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. После этого председатель правительства решил отправить в отставку главу генштаба Оника Гаспаряна.
Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти.
Роберт Кочарян, экс-президент Армении
По его словам, уход нынешней власти — залог для возрождения армянской нации. Кочарян предлагает обществу встать на улицах рядом с армией.
Ранее оппозиционеры подрались со сторонниками Пашиняна в Ереване.
Фото: pixabay.com
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