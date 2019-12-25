По его словам, уход нынешней власти — залог для возрождения армянской нации.

Бывший президент Армении Роберт Кочарян призвал граждан поддержать армию. Накануне генштаб выступил за отставку премьер-министра Никола Пашиняна. После этого председатель правительства решил отправить в отставку главу генштаба Оника Гаспаряна.

Власти, проигравшие войну и сдавшие землю, должны уйти. Роберт Кочарян, экс-президент Армении

По его словам, уход нынешней власти — залог для возрождения армянской нации. Кочарян предлагает обществу встать на улицах рядом с армией.

Ранее оппозиционеры подрались со сторонниками Пашиняна в Ереване.

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