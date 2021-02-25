Оппозиционеры подрались со сторонниками Пашиняна в Ереване

Ранее премьер-министр призвал стороны мирно договориться.

Оппозиционеры подрались со сторонниками премьер-министра Никола Пашиняна в Ереване. Об этом сообщили местные журналисты из Telegram-канала "Sputnik Армения". Инцидент произошел на площади Революции. Глава правительства возглавил колонну граждан, поддерживающих его на занимаемой должности. Они шествуют по центральным улицам столицы. В числе сторонников замечен сын Пашиняна Ашот, а также глава министерства высокотехнологичной промышленности Акоп Аршакян, парламентарий Айк Саркисян.

оппозиционные активисты выражают свое недовольство ситуацией. Они освистывают демонстрантов и требуют отставки Никола Пашиняна. Сам премьер Армении в рамках выступления на площади Республики заявил, что ситуация в стране является управляемой. Он призвал стороны мирно договориться, чтобы избежать столкновений.

Премьер-министр Армении вышел к своим сторонникам на площадь Республики.

Фото и видео: Telegram/Sputnik Армения

