Премьер-министр Армении вышел к своим сторонникам на площадь Республики

Никол Пашинян заявил, что внутри страны врагов у власти нет.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян вышел к своим сторонникам на площадь Республики. Об этом сообщили очевидцы и местные журналисты. По данным СМИ, граждане, поддерживающие главу правительства вышли на улицу по призыву чиновника, который он ранее опубликован на собственной странице на Facebook. Появление руководителя кабмина активисты приветствовали лозунгом: "Никол - премьер".

Я не уверен, что моя отставка - решение проблемы. Я представил несколько вариантов решения. Не беспокоюсь, что руководители полиции страны и Службы национальной безопасности выступят с заявлением наподобие генштаба Никол Пашинян, премьер-министр Армении

По мнению Пашиняна, у властей Армении не существует врагов внутри государства. Однако он напомнил о вопросах, которые должны подниматься в обязательном порядке. Ранее чиновник заявил о попытке военного переворота со стороны Генштаба ВС Еревана. Спикер считает, что ситуация является только слишком эмоциональной реакцией военных, поэтому с "братьями" не следует обращаться жестко.

Премьер Армении уволил главу Генштаба ВС.