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Пашинян: требование Генштаба по его отставке - попытка военного переворота
Сегодня, 11:34
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lesjasap

Пашинян: требование Генштаба по его отставке - попытка военного переворота

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Премьер-министр Армении записал видеообращение к армянскому народу по заявлению Генштаба ВС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генерального штаба Вооруженных сил о его отставке - это попытка военного переворота. Об этом чиновник написал в собственном аккаунте на Facebook. Глава правительства призвал своих соратников выйти на площадь Республики в его поддержку. 

Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас.

Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян призвал укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности.

Теги: армения, военный переворот, генштаб, никол пашинян
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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