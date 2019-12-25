Пашинян: требование Генштаба по его отставке - попытка военного переворота

Премьер-министр Армении записал видеообращение к армянскому народу по заявлению Генштаба ВС.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что требование Генерального штаба Вооруженных сил о его отставке - это попытка военного переворота. Об этом чиновник написал в собственном аккаунте на Facebook. Глава правительства призвал своих соратников выйти на площадь Республики в его поддержку.

Считаю заявление Генштаба попыткой военного переворота. Я приглашаю всех наших сторонников на площадь Республики прямо сейчас. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Пашинян призвал укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности.