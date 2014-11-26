В Армении собирают рабочую группу под управлением главы Минобороны по вопросам модернизации армии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал укрепить сотрудничество с Россией в сфере безопасности. Об этом глава правительства сообщил на заседании кабинета министров, которое прошло 25 февраля. По словам чиновника, в частности, Еревану стоит обратить внимание на реформирование армии.

Мы намерены установить более тесное сотрудничество с нашим партнером номер один в сфере безопасности - РФ. В результате указанного процесса это сотрудничество станет более эффективным в сферах безопасности, военного и военно-технического взаимодействия. Никол Пашинян, премьер-министр Армении

Чиновник объяснил коллегам, что в четверг подпишет решение о формировании рабочей группы, которую возглавит министр обороны Армении. Специалисты займутся созданием дорожной карты по модернизации вооруженных сил страны.

Пашинян рассказал об использовании ракетных комплексов "Искандер" Арменией.

Видео: Facebook/Nikol Pashinyan / Նիկոլ Փաշինյան